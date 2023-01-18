Ümraniyespor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ümraniyespor - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.Hafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Kartal, Serkan Göksu, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur AyıkUğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Trezeguet, Naci, UmutBu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.Kupaya 5. turdan itibaren katılan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.Ümraniyespor ise Efeler 09 Spor'u 4-0, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turunda oynamaya hak kazanmıştı.