Ümraniyespor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, Ümraniyespor deplasmanına çıkıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor - Trabzonspor: Muhtemel 11
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18 Ocak 2023 04:05
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ümraniyespor - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.

Hafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.

Eksikler

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Ümraniyespor
Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Kartal, Serkan Göksu, Mrsic, Geraldo, Umut Nayir, Onur Ayık

Trabzonspor
Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Trezeguet, Naci, Umut



108 gündür deplasmanda kazanamıyor

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

Bu tura nasıl geldiler?

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Ümraniyespor ise Efeler 09 Spor'u 4-0, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turunda oynamaya hak kazanmıştı.

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