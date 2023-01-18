Ümraniyespor - Trabzonspor: İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ümraniyespor - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Ümraniyespor
Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut
Trabzonspor
Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Arif, Larsen, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Naci, Trezeguet, Umut Bozok
Hafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.
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Eksikler
Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.
108 gündür deplasmanda kazanamıyor
Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.
Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.
Bu tura nasıl geldiler?
Kupaya 5. turdan itibaren katılan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Ümraniyespor ise Efeler 09 Spor'u 4-0, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turunda oynamaya hak kazanmıştı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ümraniyespor - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Ümraniyespor
Orkun, Popov, Mustafa, Allyson, Lenjani, Oğuz, Mrsic, Kartal, Onur, Bettaieb, Umut
Trabzonspor
Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Arif, Larsen, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Naci, Trezeguet, Umut Bozok
Hafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.
KUPADA DAHA YÜKSEK ORANLAR İDDAA.COM'DA
Eksikler
Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.
108 gündür deplasmanda kazanamıyor
Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.
Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.
Bu tura nasıl geldiler?
Kupaya 5. turdan itibaren katılan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Ümraniyespor ise Efeler 09 Spor'u 4-0, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turunda oynamaya hak kazanmıştı.
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