Ümraniyespor - Trabzonspor: İlk 11'ler

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ümraniyespor - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.Uğurcan, Hüseyin, Hugo, Arif, Larsen, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Naci, Trezeguet, Umut BozokHafta sonu oynan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.Kupaya 5. turdan itibaren katılan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.Ümraniyespor ise Efeler 09 Spor'u 4-0, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turunda oynamaya hak kazanmıştı.