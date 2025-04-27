Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Ümraniyespor ile Amed Sportif karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 3-0'lık skorla kazandı.



Amed Sportif, 35. dakikada Çekdar Orhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



Ümraniyespor, 40. dakikada Benny, 52. dakikada Burak Öksüz ve 58. dakikada Engjell Hoti'nin golleriyle kazandı.



Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 53'e çıkardı ve playoff umudunu sürdürdü. Amed Sportif ise 54 puanda kaldı.



Ümraniyespor, gelecek hafta Erzurumspor'a konuk olacak. Amed Sportif ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.



Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor



Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Arif Dilmeç



Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Benny, Atalay Babacan, Bardhi (Dk. 77 Emre Kaplan), Soukou (Dk. 90 Batuhan Çelik), Hoti (Dk. 77 Serkan Göksu), Poyraz Yıldırım



Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram (Dk. 69 Oktay Aydın), Sinan Kurt (Dk. 56 Cassubie), Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Keita), Traore (DK. 69 Poko), Çekdar Orhan, Fernando (Dk. 57 Adekanye), Mosquera



Goller: Dk. 40 Benny, Dk. 52 Burak Öksüz, Dk. 58 Hoti (Central Hospital Ümraniyespor)



Kırmızı kart: Dk. 35 Çekdar Orhan (Amed Sportif Faaliyetler)



Sarı kartlar: Dk. 21 Hoti, Dk. 26 Bardhi, Dk. 90+2 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 82 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)



