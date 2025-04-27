Ümraniyespor playoff için umudunu tazeledi

Ümraniyespor, Amed Sportif'i 3-0 mağlup etti ve Süper Lig için playoff umudunu sürdürdü.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ümraniyespor playoff için umudunu tazeledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2025 18:23
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Ümraniyespor ile Amed Sportif karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 3-0'lık skorla kazandı.

Amed Sportif, 35. dakikada Çekdar Orhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ümraniyespor, 40. dakikada Benny, 52. dakikada Burak Öksüz ve 58. dakikada Engjell Hoti'nin golleriyle kazandı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 53'e çıkardı ve playoff umudunu sürdürdü. Amed Sportif ise 54 puanda kaldı.

Ümraniyespor, gelecek hafta Erzurumspor'a konuk olacak. Amed Sportif ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Arif Dilmeç

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Benny, Atalay Babacan, Bardhi (Dk. 77 Emre Kaplan), Soukou (Dk. 90 Batuhan Çelik), Hoti (Dk. 77 Serkan Göksu), Poyraz Yıldırım

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram (Dk. 69 Oktay Aydın), Sinan Kurt (Dk. 56 Cassubie), Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Keita), Traore (DK. 69 Poko), Çekdar Orhan, Fernando (Dk. 57 Adekanye), Mosquera

Goller: Dk. 40 Benny, Dk. 52 Burak Öksüz, Dk. 58 Hoti (Central Hospital Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 35 Çekdar Orhan (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 21 Hoti, Dk. 26 Bardhi, Dk. 90+2 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 82 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.