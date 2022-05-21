Ümraniyespor, Gençlerbirliği'ne gol olup yağdı!

Spor Toto 1. Lig'de sezonun son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Ümraniyespor, rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, Gençlerbirliği'ne gol olup yağdı!
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21 Mayıs 2022 17:56
Sor Toto 1. Lig'de sezonun son haftasında Metin Diyadin'in ekibi Gençlerbirliği ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Ümraniyespor karşı karşıya kaldı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 4-2 kazanmayı başardı. Ümraniyespor'un gollerini 2 ve 36'da Yonathan Del Valle, 50'de Antonio Mrsic ve 80'de Onur Ayık kaydederken, ev sahibi Gençlerbirliği'nin golleri 11 ve 59. dakikalarda Sandro Lima'dan geldi.

Bu sonuçla beraber, daha önce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniyespor sezonu 70 puanla tamamlarken, Gençlerbirliği sezonu 48 puanda kalarak tamamladı.

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