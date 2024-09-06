Ümit Milli Takım, gruptan çıkma şansını kaybetti

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Levent Sürme'nin yönetimindeki Ümit Milli Takım, James Crawford'un ekibi İrlanda ile karşılaştı.



Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip İrlanda 1-0 kazanırken gol, 84. dakikada Sam Curtis'ten geldi.



Ümit Milli Takım'da kaptan Serdar Saatçı, 65. dakikada sakatlanarak yerini Hamza Güreler'e bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Ümit Milli Takım 7 puanda kalarak play-off şansını zora sokarken, İrlanda 16 puana ulaşmış oldu. Milliler, gruptan çıkma şansını kaybetti.



Grubun diğer maç haftasında Ümit Milli Takım deplasmanda San Marino ile karşılaşırken, İrlanda sahasında Letonya ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Yasin Özcan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Uğur Kaan Yıldız'ın sert şutunda kaleci Keeley gole izin vermedi.



17. dakikada soldan kullanılan korner atışında İrlanda savunmasının uzaklaştırdığı top Uğur Kaan Yıldız'da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farklı üstten dışarı çıktı.



52 dakikada Healy'nin soldan kullandığı korner atışında kale sahası önünde yükselen O'Riordan kafayı vurdu ancak top kale direğinin yanından dışarı çıktı.



66 dakikada Moran'ın pasında topla buluşan Emakhu, soldan ceza sahasına girip çaprazdan vurdu ancak top az farkla üstten oyun alanını terk etti.



84. dakikada İrlanda Cumhuriyeti golü buldu. Orta sahada topla buluşan Hodge, ceza yayı önüne kadar gelip sağdan savunmanın arkasına sarkan Curtis'e pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önü sağ çaprazından düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.



86. dakikada milliler gole yaklaştı. Yasin Özcan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Metehan Altunbaş'ın göğsüyle vurduğu top direkten geri döndü. Meşin yuvarlağı çelen Mustafa Hekimoğlu'nun çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.





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