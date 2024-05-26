Uluslararası Fetih Kupası başladı

İstanbul'da 12. düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uluslararası Fetih Kupası başladı
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26 Mayıs 2024 17:13
Okçulukta bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı.

Okçular Vakfı tarafından Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen organizasyonda modern ve geleneksel okçulukta müsabakalar yapılacak.

Fetih Kupası'nın ilk gününde geleneksek okçulukta sıralama atışları yapıldı.

32 ülkeden 500'e yakın sporcunun katılacağı organizasyon 29 Mayıs'ta sona erecek.

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