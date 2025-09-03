Uğurcan Çakır'a ilk tebrik Muslera'dan!

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaleci arayışına çıkan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde liste teslim edilmesine kısa süre kala Türk futbol tarihinde bir Türk oyuncuya en çok ücreti vererek transferi gerçekleştirdi.



Trabzonspor ve A Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır'ı KDV dahil 33 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonuslar karşılığında kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bu soruna da tarihi bir imza ile noktayı koydu.



TEBRİK MESAJI ATTI



Galatasaray'da oynadığı dönemde Uğurcan'dan övgüyle bahseden Fernando Muslera, transfer gerçekleşir gerçekleşmez milli kaleciye tebrik mesajı attı ve mutluluğunu paylaştı.

Uruguaylı kaleci, daha önce Uğurcan'ın, kaval kemiği kırıldığı dönemde kendisini ilk arayan meslektaşı olduğunu açıklamıştı.Uğurcan Çakır, Süper Lig içinde en yüksek bedelle takım değiştiren futbolcu ünvanını alırken Türk oyuncular arasında 27.5 milyon Euro ile tarihin en pahalı 4. transferi oldu.Zirvede 34 milyon Euro'ya Atletico Madrid'den Barcelona'ya giden Arda Turan, 2. sırada 30 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu ve 3. basamakta Feyenoord'dan Benfica'ya 29.7 milyon Euro ile imza atan Orkun Kökçü var.