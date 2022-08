"WEGHORST HER TOPA AÇ"

TRİBÜNLERİ SELAMLAMIŞTI

Beşiktaş, uzun uğraşlar sonucunda Wout Weghorts'u transfer etmişti. Hollandalı golcünün ilk haftadaki performansıyla ilgili dikkati çeken bir yorum spor yazarı ve yorumcusu Uğur Meleke'den geldi.Yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında değerlendirmeler yapan Meleke, "Weghorst, çok da zenginmiş normal hayatta. Aktif futbolcular arasında en zengini bile olabilir. Ama adam tam aksine, futboldan kazanacağı her kuruşa ihtiyacı varmış gibi. Her topa aç ve her topu istiyor. Aldığı her topu değerlendirmeye çalışıyor. Asisti de hak ederek yaptı" ifadelerini kullandı.Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenmişti. Siyah-beyazlı takım adına Rachid Ghezzal golü uzatmalarda atarken, Weghorst ise asisti yapmıştı. Weghorts, maç öncesinde Vodafone Park'ta tribünleri de selamlamıştı.