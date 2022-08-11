Beşiktaş, uzun uğraşlar sonucunda Wout Weghorts'u transfer etmişti. Hollandalı golcünün ilk haftadaki performansıyla ilgili dikkati çeken bir yorum spor yazarı ve yorumcusu Uğur Meleke'den geldi.
"WEGHORST HER TOPA AÇ"
Yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında değerlendirmeler yapan Meleke, "Weghorst, çok da zenginmiş normal hayatta. Aktif futbolcular arasında en zengini bile olabilir. Ama adam tam aksine, futboldan kazanacağı her kuruşa ihtiyacı varmış gibi. Her topa aç ve her topu istiyor. Aldığı her topu değerlendirmeye çalışıyor. Asisti de hak ederek yaptı" ifadelerini kullandı.
TRİBÜNLERİ SELAMLAMIŞTI
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenmişti. Siyah-beyazlı takım adına Rachid Ghezzal golü uzatmalarda atarken, Weghorst ise asisti yapmıştı. Weghorts, maç öncesinde Vodafone Park'ta tribünleri de selamlamıştı.
"WEGHORST HER TOPA AÇ"
Yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında değerlendirmeler yapan Meleke, "Weghorst, çok da zenginmiş normal hayatta. Aktif futbolcular arasında en zengini bile olabilir. Ama adam tam aksine, futboldan kazanacağı her kuruşa ihtiyacı varmış gibi. Her topa aç ve her topu istiyor. Aldığı her topu değerlendirmeye çalışıyor. Asisti de hak ederek yaptı" ifadelerini kullandı.
TRİBÜNLERİ SELAMLAMIŞTI
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor'u 1-0 yenmişti. Siyah-beyazlı takım adına Rachid Ghezzal golü uzatmalarda atarken, Weghorst ise asisti yapmıştı. Weghorts, maç öncesinde Vodafone Park'ta tribünleri de selamlamıştı.
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