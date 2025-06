David Beckham resmen şövalye oldu!

Emekli futbolcu David Beckham, İngiliz aktör Gary Oldman ve müzisyen Roger Daltrey'e şövalyelik ünvanı verildi.



Emekli futbolcuya hem futbol kariyeri hem de İngiliz toplumuna yaptığı katkıları nedeniyle Kral Charles tarafından şövalyelik ünvanı verildi.



Beckham, 2003 yılında OBE (Britanya İmparatorluk Nişanı Subayı) ünvanına layık görülmüştü.



"ÇOK GURURLUYUM"

Beckham şövalyelik ünvanına layık görülmesiyle ilgili "Böylesine bir onurla ödüllendirileceğimi asla hayal edemezdim. Bu ünvanı sindirmem biraz zaman alacak ama çok gururluyum ve ailemle paylaştığım çok duygusal bir an" ifadelerini kullandı.Şövalyelik ünvanı sayesinde Beckham'ın eşi, moda tasarımcısı ve eski Spice Girl üyesi Victoria Beckham artık resmen "Lady Beckham" olarak anılacak.Beckham futbol kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Paris St-Germain ve AC Milan takımlarında oynadı ve 2013'te emekli oldu.Beckham'ın ilk kez 2011'de şövalyelik için aday gösterildiği bildirildi.Beckham, Londra 2012 Olimpiyatları'nda önemli bir rol oynadı ve 2005'ten beri Unicef'in elçisi. Beckham geçtiğimiz yıldan beri King's Foundation elçilerinden.Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen törende King's Birthday Honours kapsamında aktör Gary Oldman ve The Who grubunun üyesi müzisyen Roger Daltrey de şövalyelik ünvanına layık görüldü.Harry Potter filmlerinde Sirius Black karakterine hayat veren 67 yaşındaki usta aktör Gary Oldman, 2018 yılında Darkest Hour filmindeki performansıyla Oscar ödülüne layık görüldü.Son dönemde şövalyelik ünvanı alan ünlüler arasında yönetmen Christopher Nolan, İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA, Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in eski gitaristi Brian May ve Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton yer alıyor. (T24)