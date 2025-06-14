Babasının izinden giden genç kick boksçunun hedefi şampiyonluk

Giresun'da babasının izinden giderek kick boksta kendini geliştiren Ahmet Kaan Karaman, milli forma altında şampiyonluklar hedefliyor.Karaman, rol model aldığı milli takım kick boks antrenörü de olan babası Fazıl Karaman ile 8 yıldır kick boks yapıyor.Baba oğul ilişkisini bir kenara bırakarak kendilerine ait salonda antrenör sporcu çalışmalarını yürüten ikili, başarıya birlikte yürüdü.Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda çok sayıda birincilik elde ederek milli takıma seçilen Karaman, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.Milli sporcu Ahmet Kaan Karaman, AA muhabirine, kick boks sporuna hobi amaçlı babasının yanında zaman geçirmek için başladığını söyledi.Zaman geçtikçe spora ilgisinin arttığını belirten Karaman, maçlara çıktıkça kendini geliştirdiğini, şampiyonluklar yaşayarak da hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.Karaman, çocukluğundan bu yana zamanının çoğunu spor salonunda babasının yanında geçirdiğini, bunun da başarısında etkili olduğuna inandığını anlattı.Baba oğul ve antrenörlük ilişkisini birbirine karıştırmadıklarına işaret eden Karaman, şöyle devam etti:Genç sporcu, hedefinin milli takımla ringe çıkarak dünya ve olimpiyatlarda şampiyonluk yaşamak olduğunu kaydetti.Türkiye Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi görevini de yürüten 47 yaşındaki Fazıl Karaman ise en büyük hedefinin çocukları kick boksla tanıştırmak olduğunu söyledi.Oğlunun da bu sporculardan biri olduğunu belirten Karaman,dedi.Karaman, oğlunun zaman geçtikçe kick boksa alıştığını dile getirerek,diye konuştu.Baba oğul çalışmanın zor ancak avantajları da olduğunu vurgulayan Karaman, iyi ikili ilişki kurarak başarıyı yakaladıklarını sözlerine ekledi.