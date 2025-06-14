Fenerbahçe altyapısından Serie A'ya: İsak Vural!

Kariyerine hızlı adımlarla devam eden genç yetenek İsak Vural, Avrupa futbolundaki yükselişini sürdürüyor.



Fenerbahçe altyapısında yetişen ve kısa bir süre sarı-lacivertli formayı giyen İsak, 2023 yılında İsveç ekibi Hammarby'e önce kiralık, ardından bonservisiyle transfer olmuştu.



İsveç'teki performansıyla dikkat çeken Vural, 2024'te İtalya Serie B takımlarından Frosinone Calcio'ya transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. Ancak bu macera kısa sürdü.

2025 yazında Serie A'nın yeni ekiplerinden Pisa SC, genç yıldızı kadrosuna katmak için Frosinone ile masaya oturdu.Taraflar, 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Pisa, 18 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncunun serbest kalma bedeli de 35 milyon euro olarak belirlendi.Transferin bir diğer dikkat çeken detayı ise İsak'ın eski kulübü Hammarby'nin anlaşmadan %25 pay alacak olması.