Beşiktaş, Anguissa için sıkı pazarlıkta!

Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu Andre Zambo Anguissa için Napoli'ye üçüncü kez teklif götürecek.

calendar 14 Haziran 2025 14:10 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 14:12
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Anguissa için sıkı pazarlıkta!
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla yeni sezona giriş yapan Beşiktaş, Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Andre Zambo Anguissa için bütün şartları zorluyor.

Siyah-beyazlılar, Anguissa için önerdiği 13 milyon euroluk teklif Napoli tarafından reddedildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ TEKLİF YAPILACAK! 

İkinci teklifin reddedilmesinin ardından Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için üçüncü kez Napoli'nin kapısını çalacak.

Beşiktaş'ın 10 milyon euro ve 13 milyon euroluk teklifleri reddeden Napoli, Kamerunlu yıldız için 20 milyon euro talep ediyor.

Transfermarkt verilerine göre Zambo Anguissa'nın piyasa değeri 27 milyon euro olarak kayıtlara geçti. 

 

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