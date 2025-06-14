Beşiktaş, Anguissa için sıkı pazarlıkta!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla yeni sezona giriş yapan Beşiktaş, Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Andre Zambo Anguissa için bütün şartları zorluyor.
Siyah-beyazlılar, Anguissa için önerdiği 13 milyon euroluk teklif Napoli tarafından reddedildi.
ÜÇÜNCÜ KEZ TEKLİF YAPILACAK!
İkinci teklifin reddedilmesinin ardından Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için üçüncü kez Napoli'nin kapısını çalacak.
Beşiktaş'ın 10 milyon euro ve 13 milyon euroluk teklifleri reddeden Napoli, Kamerunlu yıldız için 20 milyon euro talep ediyor.
Transfermarkt verilerine göre Zambo Anguissa'nın piyasa değeri 27 milyon euro olarak kayıtlara geçti.
Siyah-beyazlılar, Anguissa için önerdiği 13 milyon euroluk teklif Napoli tarafından reddedildi.
ÜÇÜNCÜ KEZ TEKLİF YAPILACAK!
İkinci teklifin reddedilmesinin ardından Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için üçüncü kez Napoli'nin kapısını çalacak.
Beşiktaş'ın 10 milyon euro ve 13 milyon euroluk teklifleri reddeden Napoli, Kamerunlu yıldız için 20 milyon euro talep ediyor.
Transfermarkt verilerine göre Zambo Anguissa'nın piyasa değeri 27 milyon euro olarak kayıtlara geçti.
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