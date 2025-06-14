Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş yaptığı açıklamada kulübün toplam borcunun 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğunu açıkladı.

calendar 14 Haziran 2025 12:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
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Beşiktaş Kulübünün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğu duyuruldu.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla toplam 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğunu kaydetti.

Bir önceki divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olarak açıklanmıştı.


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