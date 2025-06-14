Fenerbahçe'nin Portekiz'deki rakipleri açıklandı

Fenerbahçe, yurt dışı kampının Portekiz'de yapacağını duyurdu ve maçlarını açıkladı.

calendar 14 Haziran 2025 10:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Portekiz'deki rakipleri açıklandı
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Yeni sezona Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampı ve rakipleri resmen açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "6 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak olan sarı lacivertli oyuncularımız, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklardır. 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, çalışmalarının İstanbul etabına 14 Temmuz'a kadar tesislerimizde devam edecektir." denildi.

Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket edecek olan Fenerbahçe, 27 Temmuz'a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde dört hazırlık maçına çıkacak. 


İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;

17 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025
Fenerbahçe - Benfica


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