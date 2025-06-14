Fenerbahçe, Bissouma'ya teklifini sundu!

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Malili oyuncuya 5 milyon Euro maaş, kulübüne ise 15 milyon Euro teklif etti.

calendar 14 Haziran 2025 13:26 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 13:38
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Bissouma'ya teklifini sundu!
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Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, orta saha takviyesi için Tottenham forması giyen Yves Bissouma'yı gündemine aldı.

Başkan Ali Koç'un bayram döneminde teknik direktör Jose Mourinho'yla görüşmek üzere Londra'ya gitmesiyle başlayan temaslar, Bissouma için somut adımlarla devam etti.

ALİ KOÇ'TAN BISSOUMA ATAĞI


İngiltere'de hem Tottenham kulübü yetkilileriyle hem de Malili oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Ali Koç, Fenerbahçe'nin vizyonunu ve hedeflerini aktardı. Başkan Koç'un girişimlerinin ardından görüşmelerin devamını futbol direktörü Devin Özek yürütecek.

Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon Euro net maaş teklif ettiği belirtildi. Tottenham'a ise bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro önerildi. Bissouma, halihazırda İngiliz kulübünden yıllık brüt 2 milyon 860 bin Euro kazanıyor.

TOTTENHAM'A YÜKLÜ BONSERVİSLE GELDİ

2022 yılında Brighton'dan Tottenham'a 29 milyon 200 bin Euro'ya transfer edilen Bissouma, bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkarken, 2 gol kaydetti. Mali asıllı oyuncu, 2.514 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe, orta sahadaki enerjiyi artırmak ve Mourinho'nun sistemine uygun bir profil kazandırmak adına Bissouma transferinde ısrarcı.


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