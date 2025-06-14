Beşiktaş, Osayi-Samuel ile sözleşme pazarlığında!

Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel için iyi bir teklif sunan Beşiktaş Yönetimi, Nijeryalı oyuncunun cevabını bekliyor.

calendar 14 Haziran 2025 11:17 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 12:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Osayi-Samuel ile sözleşme pazarlığında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, gözünü Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'e çevirdi.

Uzun süredir Nijeryalı oyuncuyla temas halinde olan siyah-beyazlılar, tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini artırdı ve somut adımlar atmaya başladı. Yapılan ilk görüşmede Osayi cephesi yıllık 2.5 milyon euro talep etmişti. Beşiktaş yönetimi, Osayi-Samuel'i 3 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncunun menajeri arasında yapılan son pazarlıklar da, bu farkın kapatılması için yoğun mesai harcıyor. 27 yaşındaki sağ bek için bonservis bedeli ödenmeyecek olması, İngiltere ve Fransa'dan birkaç kulübün oyuncu ile ilgilenmesi süreci zorlasa da Nijeryalı yıldız Osayi-Samuel'in İstanbul'da kalmaya sıcak bakması Beşiktaş'ın elini güçlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor



HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.