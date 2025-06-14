Serdal Adalı dev projeyi açıkladı: '200 milyon euro'

Transferlere ona göre karar vereceğiz. Camia izin vermezse, sabırlı şekilde devam edeceğiz. İzin verilirse, elimiz çok rahatlayacak. Aynı şeyi futbol takımı için de zaman kaybetmeden yapmamız lazım. Bu gelirlere göre ilerideki transferli yapacağız. Bu sezondan itibaren şampiyonluk yarışının içinde olacağız.

Yıldız transferini herkes soruyor! Bu transferleri nasıl yapacağız? Bu projelerle. Rakipler bu transferleri sportif gelirlerle yapmıyor, onlar da projelerle yapıyor. Aradaki farkı Allah'ın izniyle kapatacağız."