Beşiktaş'a Immobile müjdesi; Milan ve Fiorentina

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Ciro Immobile için İtalya'dan Fiorentina ve Milan, oyuncuya talip oldular.

calendar 14 Haziran 2025 11:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Immobile müjdesi; Milan ve Fiorentina
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Beşiktaş'ın maaşını düşürmek istediği Ciro Immobile'ye İtalya'dan iki talip çıktığı duyuruldu.

Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, Ciro Immobile'den 6 milyon euro olan yıllık ücretinde indirim talep etti. Ailesiyle görüşmesi gerektiğini söyleyen Immobile, henüz yönetime geri dönüş yapmadı.

Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği Ciro Immobile'ye Fiorentina ve Milan'ın talip olduğu duyuruldu.


İtalyan basınından Corriere dello Sport, Immobile'nin menajeri Marco Somella'nın kısa bir süre önce Milan ile görüştüğü ve 35 yaşındaki golcünün transferi için Beşiktaş'ın kolaylık sağlayabileceği vurgulandı.

Öte yandan Fiorentina Başkanı Rocco Commisso'nun bu transferde Milan'ın önüne geçebilmek için Immobile'ye iki yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Bu arada golcüsü Moise Kean'e alternatif isim arayan Fiorentina'nın Fenerbahçe ile yollarını ayıran Edin Dzeko ile de görüştüğü duyuruldu.


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