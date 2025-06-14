Fenerbahçe'de, Walker'a teklif yapıldı, gözler Darmian'da

Sağ bek rotasyonunda Osayi ile yeni sözleşme konusunda uzlaşamayan, devre arasında kadroya dahil edilen Ognjen Mimovic'in ise takımdan ayrılmak istemesiyle bu bölgeye takviye kararı alan Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi; Manchester City'nin tecrübeli oyuncusu Kyle Walker.
İLK HEDEF: KYLE WALKER
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren ve İtalyan kulübü tarafından bonservisi alınmayan 35 yaşındaki yıldız, yeniden Manchester City'ye döndü. Ancak İngiliz devinin yeni sezon planlamasında yer almayan Walker için Fenerbahçe devreye girdi.
İlk teması kuran sarı-lacivertliler, Walker'dan 2 yıllık kontrat talebi aldı. Fenerbahçe yönetimi ise 1+1 yıllık teklif sundu. City cephesi ise oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşması halinde bonservis sorununu çıkarmayacak. Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan yıldız isme yıllık 5 milyon Euro net maaş önerildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, olası pürüzlere karşı B Planı da hazırlandı.
ALTERNATİF: MATTEO DARMİAN
Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde rotasını çevirdiği ikinci isim Inter'in deneyimli ismi Matteo Darmian oldu. 35 yaşındaki İtalyan futbolcu için de nabız yoklayan sarı-lacivertliler, bu transferde ise yıllık 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Çizme basınında da Fenerbahçe'nin ilgisi geniş yer buldu.
Inter ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Darmian, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 45 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.
Sarı-lacivertliler, Walker transferinde sonuç alınamaması halinde Darmian'ı kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştıracak.
İLK HEDEF: KYLE WALKER
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren ve İtalyan kulübü tarafından bonservisi alınmayan 35 yaşındaki yıldız, yeniden Manchester City'ye döndü. Ancak İngiliz devinin yeni sezon planlamasında yer almayan Walker için Fenerbahçe devreye girdi.
İlk teması kuran sarı-lacivertliler, Walker'dan 2 yıllık kontrat talebi aldı. Fenerbahçe yönetimi ise 1+1 yıllık teklif sundu. City cephesi ise oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşması halinde bonservis sorununu çıkarmayacak. Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan yıldız isme yıllık 5 milyon Euro net maaş önerildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, olası pürüzlere karşı B Planı da hazırlandı.
ALTERNATİF: MATTEO DARMİAN
Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde rotasını çevirdiği ikinci isim Inter'in deneyimli ismi Matteo Darmian oldu. 35 yaşındaki İtalyan futbolcu için de nabız yoklayan sarı-lacivertliler, bu transferde ise yıllık 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Çizme basınında da Fenerbahçe'nin ilgisi geniş yer buldu.
Inter ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Darmian, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 45 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.
Sarı-lacivertliler, Walker transferinde sonuç alınamaması halinde Darmian'ı kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştıracak.
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