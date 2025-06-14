Beşiktaş'ta Memphis Depay sesleri!

Beşiktaş, Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız oyuncu Memphis Depay'ı transfer etmek istiyor.

calendar 14 Haziran 2025 10:47
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Memphis Depay sesleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sadece Avrupa'da değil dünyada da büyük ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Brezilya'da Corinthians forması giyen dünyaca ünlü yıldız Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istiyor.

Kariyerine PSV Eindhoven'da başlayan ve Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid'de başarıyla top koşturan 31 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş'a büyük güç ve heyecan katacağına inanılıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de bu transfer için oldukça istekli.

ATİBA DA DEVREDE
Siyah beyazlı kulüp, Depay için Corinthians'a ilgi yazısı gönderdi. Sözleşmesi gelecek sezon sona erdiği ve Depay'dan gelir elde etmek istediği için Corinthians da satışa sıcak bakıyor.


Avrupa'da yeniden kendisini göstermek isteyen yıldız oyuncu da Beşiktaş'ın ilgisinden memnun. Beşiktaş'ın transferdeki büyük kozlarından biri de Atiba Hutchinson.

Siyah beyazlıların efsane ismi, PSV'de birlikte top koşturduğu eski takım arkadaşını ikna etmek için devreye girecek. Beşiktaş iki tarafı da ikna ederse Depay, Kartal olacak.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.