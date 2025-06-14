Edirne'de 'minik güreşçiler' şampiyonların izinde yetişiyor

Edirne'de milli sporcu olabilmek için çalışmalarını sürdüren "minik güreşçiler", şampiyonların izinde yetişiyor.Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve kentteki kulüpler güreş branşında altyapıdan sporcu yetişmesi amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.Tecrübeli antrenörler eşliğinde lisanslı 80 sporcu Sporcu Eğitim Merkezi'nde çalışmalar gerçekleştiriyor.Okul sonrası antrenmanlara katılan sporcular yaz tatilinde de çalışmalarını sürdürecek.TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirne'nin güreşte öncü olmaya devam ettiğini söyledi.Altyapıdaki güreşçilerin tecrübeli antrenörler eşliğinde yetiştiğini belirten Delen,diye konuştu.Delen, minik güreşçilerin Edirne'de yetişen Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan, Bediha Gün, Elmira Yasin, Nesrin Baş gibi uluslararası başarılara imza atan şampiyonları örnek alarak çalışmalar yaptığını kaydetti.Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara da 61 yaşında olduğunu ve kendisinin de güreşe 8 yaşında başladığını belirtti.Sporcuların güreşe küçük yaşta başlamasının gelecekteki başarıları için önemli olduğunu anlatan Kara, şunları kaydetti:Kara, Avrupa ve dünyada başarılar elde eden çok sayıda sporcu yetiştirdiğini, minik sporcuların da şampiyonların izinde çalışmalar yaptığını anlattı.Şükrüpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Defne Aslantürk (9) ise güreş antrenörü olan babasının da desteğiyle güreşe bu yıl başladığını anlattı.Milli sporcu olmayı hedeflediğini ifade eden Aslantürk,dedi.Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mert Köstekçi (13) de hem minderde hem de yağlı güreştiğini, minderde dünya şampiyonluğunu yağlı güreşlerde ise Kırkpınar başpehlivanlığını hedeflediğini ifade etti.İsmail Güner Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kemal Sürmeli (12) ise güreşi severek yaptığını ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü örnek aldığını kaydetti.