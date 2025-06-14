İran'ın hava saldırısında Itoudis'in evi hedef oldu!

İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği hava saldırısında, Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in evinin bulunduğu bina da vuruldu.

calendar 14 Haziran 2025 11:01 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 11:08
İran'ın hava saldırısında Itoudis'in evi hedef oldu!
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İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarında, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in kaldığı binanın da isabet aldığı iddia edildi.

İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına karşılık olarak başlatılan hava saldırıları, dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in birçok noktasını hedef aldı. İran füzelerinin isabet ettiği binalardan birinde, şu an Hapoel Tel Aviv'i çalıştıran Yunan koç Itoudis'in evinin de olduğu öne sürüldü.

SALDIRI ANINDA YUNANİSTAN'DAYDI


Olay anında memleketi Yunanistan'da bulunan Itoudis'in fiziksel olarak zarar görmediği belirtildi. Binada hasar meydana gelirken, deneyimli koçun kaldığı dairenin saldırıdan etkilenmediği aktarıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Hapoel Tel Aviv kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Itoudis'in evinin saldırıdan zarar görmediği ifade edilirken, kamuoyunun doğrulanmamış bilgileri paylaşmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI

2016 ve 2019 yıllarında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Dimitris Itoudis, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü üstlenmişti.


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