Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile devam edecek

Kasımpaşa, genç teknik direktör Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı aldı. Şubat ayında takımın başına geçen Yılmaz, lacivert-beyazlılarla sezonu 10. sırada tamamladı.

calendar 14 Haziran 2025 12:30
Haber: AA, Fotoğraf: Kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile devam edecek
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Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz ile yola devam edilme kararı alındı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek genç teknik adam ile ilgili, "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Sezona Bellona Kayserispor'un başında giren Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple 6 maçta üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Şubat ayında Kasımpaşa'nın başına geçen 39 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'deki 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.


Ligin 22. haftası öncesinde 28 puanla 8. sırada yer alan Kasımpaşa, Yılmaz yönetiminde sezonu 47 puanla 10. sırada bitirdi.


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