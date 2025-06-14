Beşiktaş'ta İspanyol hamlesi: Javi Puado

Geçtiğimiz sezonda beklentileri karşılamayan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, 2025-2026 sezonuna iddialı bir kadroyla girmek için çalışmaları hızlandırdı.
Listedeki isimlerle yapılan görüşmeleri bizzat yöneten Başkan Serdal Adalı, Espanyol forması giyen sol kanat oyuncusu Javi Puado'nun peşine düştü.
Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile temaslara başladı. Serdal Adalı, Javi Puado müzakerelerinde bizzat yer alırken, oyuncunun istediği imza parası ve maaş konusunda temaslar hala devam ediyor.
12 GOL, 4 ASİSTLİK KATKI
Ole Gunnar Solksjaer'in skorer kanat talebine uyan Javi Puado, bu sezon Espanyol'da 35 maça çıkıp 12 gol, 4 asistlik katkı verdi. Javi Puado'nun Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Bonservis bedeli olmadan alınabilir.
Listedeki isimlerle yapılan görüşmeleri bizzat yöneten Başkan Serdal Adalı, Espanyol forması giyen sol kanat oyuncusu Javi Puado'nun peşine düştü.
Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile temaslara başladı. Serdal Adalı, Javi Puado müzakerelerinde bizzat yer alırken, oyuncunun istediği imza parası ve maaş konusunda temaslar hala devam ediyor.
12 GOL, 4 ASİSTLİK KATKI
Ole Gunnar Solksjaer'in skorer kanat talebine uyan Javi Puado, bu sezon Espanyol'da 35 maça çıkıp 12 gol, 4 asistlik katkı verdi. Javi Puado'nun Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Bonservis bedeli olmadan alınabilir.
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