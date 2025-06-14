Beşiktaş'ta İspanyol hamlesi: Javi Puado

Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Espanyol forması giyen Javi Puado'yu gündemine aldı.

calendar 14 Haziran 2025 10:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta İspanyol hamlesi: Javi Puado
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Geçtiğimiz sezonda beklentileri karşılamayan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, 2025-2026 sezonuna iddialı bir kadroyla girmek için çalışmaları hızlandırdı.

Listedeki isimlerle yapılan görüşmeleri bizzat yöneten Başkan Serdal Adalı, Espanyol forması giyen sol kanat oyuncusu Javi Puado'nun peşine düştü.

Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile temaslara başladı. Serdal Adalı, Javi Puado müzakerelerinde bizzat yer alırken, oyuncunun istediği imza parası ve maaş konusunda temaslar hala devam ediyor.

12 GOL, 4 ASİSTLİK KATKI

Ole Gunnar Solksjaer'in skorer kanat talebine uyan Javi Puado, bu sezon Espanyol'da 35 maça çıkıp 12 gol, 4 asistlik katkı verdi. Javi Puado'nun Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Bonservis bedeli olmadan alınabilir.

 


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