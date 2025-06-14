Galatasaray'dan Barış Alper'e veda hazırlığı!

Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşiyor.



Üç sezondur sarı-kırmızılı formayla yükselen bir grafik sergileyen milli futbolcunun tercihini Bundesliga'dan yana kullandığı öğrenildi.



Avrupa'dan birçok talibi bulunan Barış Alper için en ciddi adımı ise RB Leipzig attı.

Alman temsilcisinin 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katma konusunda kararlı olduğu belirtildi. Daha önce Leipzig'in yaptığı 18 milyon euroluk teklif Galatasaray yönetimi tarafından reddedilirken, sarı-kırmızılıların 30 milyon euronun altındaki bir teklifi değerlendirmeye almadığı aktarıldı. Leipzig'in bu rakama çıkmaya hazır olduğu ifade edildi.Sarı-kırmızılıların, yüksek potansiyeli nedeniyle Barış Alper'in bir sonraki satışından yüzde 15 pay da isteyeceği öğrenildi.Özellikle Leroy Sane'nin gelişinden sonra Barış'ın da isteğini dikkate alan Galatasaray Yönetimi'nin gidişine izin verdiği bildirildi. Milli futbolcu için West-Ham United devre arasında ilgi göstermiş ama kabul edilmemişti.Bu sezon Galatasaray formasıyla 48 resmi karşılaşmada görev alan Barış Alper Yılmaz, 14 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.