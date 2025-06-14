Milan Skriniar'dan Galatasaray kararı!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan Skriniar için bir kez daha transfer yarışına girdi. Slovak stoper, iki takıma da sıcak bakıyor.

calendar 14 Haziran 2025 11:35
Fotoğraf: AA
Milan Skriniar'dan Galatasaray kararı!
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Geçtiğimiz ara transfer döneminde Milan Skriniar için kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz döneminde yeniden aynı isim için karşı karşıya geldi. 

Sarı-lacivertli yönetim, Fransız devi Paris Saint-Germain ile Skriniar'ın bonservisi için temasa geçti. Ancak bu kez Galatasaray da devrede.

GALATASARAY'A DA SICAK BAKIYOR



Sarı-kırmızılılar, ocak ayında elinden kaçırdığı yıldız savunmacıyı kadrosuna katarak rövanşı almak istiyor. Slovak oyuncunun ise hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

NAPOLI'DE DEVREDE

Öte yandan, Avrupa'dan da talipleri bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Serie A temsilcisi Napoli'nin de devrede olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta boy gösteren Skriniar, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.


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