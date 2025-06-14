Mitrovic'ten Tadic ve Dzeko'ya Fenerbahçe telefonu

Yeni sezon öncesi forvet hattına önemli takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe için Aleksandar Mitrovic iddiası gündeme geldi.
İtalya Lig itakımlarından Juventus'un Sırp santraforu Dusan Vlahovic ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmayan yönetim, bu kez rotasını Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Aleksandar Mitrovic'e kırdı.
Sabah gazetesinin haberine göre; Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya danışan Mitrovic, bu futbolculardan olumlu geri dönüş alınca Fenerbahçe'nin teklifine oldukça sıcak bakmaya başladı.
Haber detayında, Sırp golcü ile yapılan pazarlıkların son aşamaya geldiği iddia edildi.
Al Hilal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Mitrovic, bu sezon oynadığı 36 maçta takımına 28 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.
İtalya Lig itakımlarından Juventus'un Sırp santraforu Dusan Vlahovic ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmayan yönetim, bu kez rotasını Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Aleksandar Mitrovic'e kırdı.
Sabah gazetesinin haberine göre; Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya danışan Mitrovic, bu futbolculardan olumlu geri dönüş alınca Fenerbahçe'nin teklifine oldukça sıcak bakmaya başladı.
Haber detayında, Sırp golcü ile yapılan pazarlıkların son aşamaya geldiği iddia edildi.
Al Hilal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Mitrovic, bu sezon oynadığı 36 maçta takımına 28 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.
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