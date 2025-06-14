Beşiktaş'tan çifte imza harekatı!

Beşiktaş, yeni sezon kampına Bright Osayi-Samuel ve Breel Embolo'yu yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

calendar 14 Haziran 2025 14:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan çifte imza harekatı!
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Süper Lig ekipleri arasında sezonu en erken açacak takım olan Beşiktaş transferde atağa kalktı.

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talebiyle en az 2 ismi kampa yetiştirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın önceliği Osayi Samuel ve Breel Embolo.

İMZALAR YAKINDA

İlk etapta 2.5 milyon Euro isteyen, bu rakamı 1.9 milyon Euro'ya çeken Nijeryalı sağ bekle, F.Bahçe ile bağlarını kopardığı anda sözleşme imzalanacak. Kartal'a sıcak bakan İsviçreli golcü için de Monaco'ya 10 milyon Euro önerildi. Yakın zamanda olumlu yanıt bekleniyor.


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