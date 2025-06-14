Galatasaray'dan Sane için sigorta önlemi!

Transfer sezonuna Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katarak iddialı bir giriş yapan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Alman yıldız, kulübüyle sözleşmesi henüz sona ermediği için Dünya Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih formasıyla mücadele edecek. Sarı-kırmızılı yönetim ise olası bir sakatlık riskine karşı tedbirini aldı.



20 GÜNLÜK ÖZEL SİGORTA YAPILDI



Galatasaray, Sane'yi ABD'de düzenlenecek turnuva süresince sigortalattı. 20 günlük özel sigorta kapsamında, oyuncunun geçirebileceği bir sakatlık durumunda sahalara dönüşüne kadar olan maaşının sigorta şirketi tarafından ödeneceği belirtildi.







