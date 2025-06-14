Galatasaray'dan Sane için sigorta önlemi!

Galatasaray, Dünya Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih forması giyecek Leroy Sane'yi 20 günlük özel sigortayla güvence altına aldı.

calendar 14 Haziran 2025 10:59
Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan Sane için sigorta önlemi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer sezonuna Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katarak iddialı bir giriş yapan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Alman yıldız, kulübüyle sözleşmesi henüz sona ermediği için Dünya Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih formasıyla mücadele edecek. Sarı-kırmızılı yönetim ise olası bir sakatlık riskine karşı tedbirini aldı.

20 GÜNLÜK ÖZEL SİGORTA YAPILDI

Galatasaray, Sane'yi ABD'de düzenlenecek turnuva süresince sigortalattı. 20 günlük özel sigorta kapsamında, oyuncunun geçirebileceği bir sakatlık durumunda sahalara dönüşüne kadar olan maaşının sigorta şirketi tarafından ödeneceği belirtildi.




HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.