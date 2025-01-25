Ufuk Kahraman: 'Kötü psikolojiden kurtulacağız'

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybeden Boluspor'da teknik direktör Ufuk Kahraman, zor bir fikstüre girdiklerini, bir an önce kötü psikolojisinden kurtulup gelecek maçlara odaklanacaklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kahraman, ilk yarıda maçın dengeli gittiğini, ikinci devreye ise daha iyi başladıklarını belirtti.



Kahraman, hesapta olmayan bir gol yediklerini ifade ederek "En çok çalıştığımız yerden bu şekilde gol yemek beni üzdü. İkinci golü de risk almaya çalıştığımız sırada yedik. Evimizde kaybetmemeliyiz çünkü yukarıyı hedefliyoruz." dedi.



Kaybedilen puanları telafi edeceklerini vurgulayan Kahraman, "Esenler Erokspor maçının ardından çok zor bir seri başlayacak. 10 günde 5 maç oynayacağız, neredeyse 3 günde bir maç olacak. Bir an önce bu kötü psikolojiden kurtulup önümüzdeki maça odaklanmaya bakacağız." ifadelerini kullandı.



