UFC'de kemerini kaybetmesi muhtemel 7 şampiyon

1. Merab Dvalishvili - Horoz Sıklet

2. Belal Muhammad - Velter Sıklet

3. Dricus du Plessis - Orta Sıklet

4. Alex Pereira - Hafif Ağır Sıklet

5. Jon Jones- Ağır Sıklet

6. Zhang Weili - Strawweight

7. Juliana Pena - Kadınlar Horoz Sıklet

Mevcut 11 UFC şampiyonundan 7'sinin bu yıl kemerlerini kaybedeceği söyleniyor.2024'teki 19 unvan maçının ardından UFC taraftarları 11 sıklette şampiyonluk kemerlerinin yedi kez el değiştirdiğini gördü.Ilia Topuria ve Dricus du Plessis gibi heyecan verici yeni şampiyonlar, UFC'deki en büyük isimlerden bazılarına karşı aldıkları büyük galibiyetlerle kendilerini dünyanın en iyi dövüşçüleri olarak kanıtladılar. Bu arada eski şampiyonlar Valentina Shevchenko ve Juliana Pena kemerlerini geri almak ve iki kez dünya şampiyonu olmak için geri döndü.2025'in ilk unvan maçları öncesinde bu yıl risk altında olabilecek 7 kemer:Las Vegas'taki tarihi UFC 306 kartında Sean O'Malley'i baskın bir performansla tahtından indiren ve eski şampiyonlara karşı rekorunu 4-0'a taşıyan Dvalishvili'nin artık bir süre horoz sıklet klasmanında liderlik edebileceği pek çok taraftar tarafından tartışılıyor. Ancak Gürcü şampiyon, Cumartesi günü Los Angeles'ta UFC efsanesi Khabib'in kuzeni Umar Nurmagomedov'la ilk unvan savunmasında karşılaşacağı için önünde zorlu bir görev var. Dvalishvili'nin üstün vuruşuyla birleşen güreşinin onu zafere taşıması tamamen mümkün olsa da, Nurmagomedov'un elit boğuşmasının bu hafta sonu horoz sıklet unvanını almasını sağlayacağını tahmin ediyoruz.Foto: Umar NurmagomedovMuhammed, Temmuz ayında Manchester'da yapılan rövanş maçında Leon Edwards'ı yendi. O zamandan bu yana Filistinli dövüşçü henüz şampiyonluk kemerini korumadı, ancak Aralık ayında üst düzey rakip Shavkat Rakhmonov ile yaptığı maçtan sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldıktan sonra 2025'in başlarında bunu yapması bekleniyor. Kısa süre önce haber verilmesine rağmen Rakhmonov, UFC 310 dövüş kartında kalmayı ve diğer rakip Ian Garry ile karşılaşmayı kabul etti ve dövüşü hakem kararıyla kazanarak yerini ve bir sonraki unvan maçındaki yerini sağlamlaştırdı. Ve yüksek puanlı Kazak dövüşçü nihayet Muhammad ile kafese girdiğinde, beline sarılmış kemerle çıkmasını bekliyoruz.Foto: Shavkat RakhmonovDu Plessis 2024'te harika bir yıl geçirdi ve o zamanki şampiyon Sean Strickland'a karşı zorlu bir dövüşün ardından kemeri kazandı ve eski şampiyon Israel Adesanya'ya karşı ilk unvan savunmasında belki de yılın 'submission'ını gerçekleştirdi. Güney Afrikalı, Şubat ayında Strickland ile rövanş maçına çıkacak ve bir kez daha kemeri alması halinde, orta sıklette Güney Afrikalı şampiyona meydan okuyabilecek pek kimse kalmayacak.Bununla birlikte, hem Du Plessis hem de Strickland henüz spordaki en korkutucu adamlardan biri olan Khamzat Chimaev ile karşılaşmadı.UFC 308'de eski şampiyon Robert Whittaker'a karşı aldığı acımasız boyun eğme galibiyetinin ardından Chimaev, önümüzdeki ay Du Plessis ve Strickland'ın karşılaşmasından sonra unvan için dövüşecek bir sonraki adam olarak açıkça öne çıkıyor.Ve ne yazık ki iki adam için de Chimaev'in bu yıl içinde şansını denedikten sonra kemeri kazanmasından başka bir sonuç göremiyoruz.Foto: Khamzat ChimaevBu yıl inanılmaz üç unvan savunması yapan hafif ağır sıklet şampiyonu Pereira, 2024 yılında UFC'nin tartışmasız en iyi dövüşçüsüydü. Yıla eski şampiyon Jamahal Hill'i ilk rauntta nakavt ederek başlayan Brezilyalı dövüşçü, bir başka eski şampiyon Jiri Prochazka'yı ikinci kez nakavt etti ve Khalil Rountree Jr'ı dört rauntluk acımasız bir savaşın ardından bitirdi.Bununla birlikte, Pereira'nın şampiyonluk dönemini takip eden eleştirilerden biri, henüz elit bir grappler ile karşılaşmamış olmasıydı ve 2025'te bu durum değişecek gibi görünüyor. Pereira'nın bu yılki ilk maçında Magomed Ankalaev ile karşılaşması bekleniyor ve ne yazık ki popüler şampiyonun hayranları için, Ankalaev'in yer oyununun 'Poatan' için çok fazla olabileceğini tahmin ediyoruz.37 yaşındaki Pereira, Ankalaev ile gelecekte yapacağı bir dövüşte başarılı olsa bile, kariyerinde sadece birkaç dövüş kaldığı için, bu yıl içinde ağır sıklete geçmeye karar verebilir ve muhtemelen hafif ağır sıklet unvanını boşaltabilir.Foto: Magomed AnkalaevGöğüs sakatlığı nedeniyle 19 aylık bir aradan sonra Jones nihayet 2024'ün son aylarında sekizgene dönüş yaptı ve aligin gelmiş geçmiş en iyi şampiyonu, ağır sıklet kemerini Stipe Miocic karşısında baskın bir performansla korudu.Britanyalı Tom Aspinall, yılın başlarında Curtis Blaydes'e karşı geçici ağır sıklet unvanını korudu ve o zamandan beri bu yıl Jones ile gişe rekorları kıran bir dövüşle kemerleri birleştirme arzusu hakkında açık sözlü oldu.Jones'un kendisi İngiliz'le karşılaşmak isteyip istemediği konusunda çekingen davransa da, UFC'nin efsaneye reddedemeyeceği bir teklif yapmasını ve onu belki de sporun gördüğü en büyük dövüşte Aspinall'la dövüşmeye zorlamasını bekliyoruz.Ve elbette, dövüş gerçekleşirse, Aspinall'ın tartışmasız UFC ağır sıklet şampiyonu olarak çıkmasını ve uzun süre hüküm sürmesini bekliyoruz.Kadınlar strawweight 2024 yılında sakin bir yıl geçirdi ve mevcut şampiyon Weili kemerini sadece bir kez Nisan ayında UFC 300'de Yan Xiaonan'a karşı korudu.Her ne kadar Çinli dövüşçüsüne karşı etkileyici bir maç çıkarmış olsa da, önümüzdeki ay UFC 312'nin ana etkinliğinde Amerikalı Tatiana Suarez ile karşılaştığında saltanatının sona ermesini bekliyoruz.Pena, Ekim ayında UFC 307'nin ortak ana etkinliğinde Raquel Pennington'a karşı tartışmalı bir kararla kazandığı horoz sıklet unvanını geri aldı.Ancak Pena'nın bu yıl kemerini kaybetmesi en muhtemel mevcut UFC şampiyonu olması nedeniyle kemeri uzun süre elinde tutmasını beklemiyoruz.UFC kemeri için kanatta bekleyen isim ise Nisan ayında UFC'ye katıldığından beri yenilmez görünen Kayla Harrison.Harrison'ın Pena ile gelecekte yapacağı bir karşılaşmayı kazanması neredeyse kesin ve mevcut şampiyon kemerini korusa bile, yılın ilerleyen dönemlerinde emeklilikten dönmesi halinde eski düşmanı Amanda Nunes ile zorlu bir rövanş maçına çıkabilir.