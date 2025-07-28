28 Temmuz
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20:00
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
20:00
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
22:00
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
00:00
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
12:00
28 Temmuz
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19:00
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20:00
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Vasteras SK-Trelleborgs FF
20:00
28 Temmuz
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşları heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş heyecanı 29 Temmuz Salı günü başlıyor. 16 karşılaşmanın oynanacağı turda Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş-Shakhtar galibiyle eşleşecek.

calendar 28 Temmuz 2025 12:19 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 12:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşları heyecanı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2. eleme turu rövanşları, 29 Temmuz Salı ve 30 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda rakip olacak.



Ligde 2. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

29 Temmuz Salı:

18.00 Kairat (Kazakistan) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-2)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Hamrun Spartans (Malta) (3-0)

21.00 Drita (Kosova) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-0)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-4)

 

30 Temmuz Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda) (3-0)

20.00 Malmö (İsveç) - RFS (Letonya) (4-1)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan) (0-0)

20.30 FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (0-1)

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan) (2-1)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya) (0-2)

21.30 Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya) (1-7)

21.45 Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç) (4-1)

22.00 Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya) (1-0)

 

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