UEFA'dan, Halil Umut Meler'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e, Lazio-Celtic arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan, Halil Umut Meler'e görev
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26 Kasım 2023 16:54
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında İtalya'nın Lazio ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yapılacak maçı yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre 28 Kasım Salı günü Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Alper Ulusoy da video yardımcı hakem olarak görev alacak.

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