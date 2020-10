UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü bankoları

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un da yer aldığı gruplarda ilk hafta maçları oynanacak. Sporx iddaa ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmalardan özel seçimlerini sizler için hazırladı. İşte günün bankoları, bol şanslar.... TOTTENHAM - LASK LINZ



BURAK ŞEN: UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile LASK Linz karşı karşıya gelecek. Hafta sonu West Ham karşısında 80'de 3-0 önde olan Tottenham, maçın 3-3 bitmesinin ardından büyük bir şok yaşadı. Jose Mourinho bir daha böyle bir hata yapmayacaklarını, LASK Linz karşılaşmasıyla birlikte savunmada daha iyi işler yapacaklarını söyledi. Sporting Lizbon'u deplasmanda 4-1 yenerek gruplara kalan LASK Linz, Tottenham karşısında da elinden geleni yapacaktır. Tottenham daha güçlü ve kazanmaya yakın, ev sahibine güvenebiliriz. Fakat aklında soru işareti olanlara iki takımın da gol atacağını, bu nedenle karşılıklı gol var seçeneğini önerebilirim. Ayrıca 3,5 Üst tercihi de kuponlarda işaretlenebilir.



MUHTEMEL 11'LER



Tottenham: Hart; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Davies; Winks, Lo Celso, Alli; Lucas, Vinicius, Bale



LASK Linz: Lawal; Ramsebner, Wiesinger, Filipovic; Ranftl, Holland, Michorl, Renner; Gruber, Raguz, Balic



CELTIC - MILAN



BURAK ŞEN: UEFA Avrup Ligi'nde Celtic ile Milan karşı karşıya gelecek. Hafta sonu Inter'i derbide yenen Milan'da Celtic karşılaşmasının antrenmanı sırasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlık yaşadı ve karşılaşmada forma giyemeyecek. Milan'da teknik patron Pioli her şeye rağmen kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getirdi. Hafta sonu Rangers'a kaybeden Celtic'te morallar yerinde değil ama Milan karşısında alınacak galibiyet, takımın toparlanmasına yardımcı olacaktır. Fakat Milan'ı yenmek öyle kolay değil. İlk olarak rakibi oynatmamaya yönelik oyun planıyla sahaya çıkacak iki takımın mücadelesinde az gol olacaktır. 2,5 Alt seçeneğini kuponlarda işaretleyebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Celtic: Barkas; Jullien, Duffy, Ajer; Frimpong, Brown, Ntcham, McGregor, Laxalt; Ajeti, Griffiths.



Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.



SPARTA PRAG - LILLE



BURAK ŞEN: UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile Lille karşı karşıya gelecek. Çekya temsilcisi Sparta Prag sezona fırtına gibi başladı ve oldukça iyi gidiyor. Çekya Ligi ile Avrupa kupaları aynı seviye maçlar değil ama Sparta Prag gruplara iyi başlamak için sahaya çıkacak. Hafta sonu Lens karşısında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik harika işler yaptı. Goller atan, asistler yapan milli futbolcularımız, yine Lille'in önemli silahları olacak. Bu maçta Lille de gol bulacaktır. Zevkli geçmesini beklediğim maçta karşılıklı goller olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Sparta Prag: Heca - Plechaty, Lischka, Ladislav Krejcí II - Ladislav Krejcí I, Sacek, Travník, Dockal, Hanousek - Hlozek, Julis.



Lille: Maignan - Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric - Araujo, Andre, Sanches, Bamba - David, Burak Yilmaz.



RAPID WIEN - ARSENAL



BURAK ŞEN: UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Avusturya temsilcisi Rapid Wien, evinde oynayacağı ilk grup maçında Arsenal'i devirmek istiyor. İngiliz ekibi ise UEFA Avrupa Ligi'nde yine daha az süre alan isimlerle mücadele edecektir ama Arsenal'in yedeklerini devirmek bile kolay değil. Arsenal'in kazanmasını beklediğim maçta Rapid Wien de gol bulacaktır. KG Var ve 2.5 Üst seçeneklerini kuponlarda değerlendirebiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Rapid Wien: Strebinger; Stojkovic, Hofmann, Barac; Arase, Grahovac, Ljubicic, Ullmann; Murg, Kara, Fountas



Arsenal: Runarsson; Luiz, Gabriel, Kolasinac; Cedric, Elneny, Partey, Maitland-Niles; Willock, Nketiah, Nelson



NAPOLI - AZ ALKMAAR



BURAK ŞEN: UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'da birçok futbolcu koronavirüse yakalandı ve İtalya deplasmanına ciddi şekilde eksik gelecekler. Napoli güçlü kadrosuyla zaten maçın favorisiydi ama AZ Alkmaar'da yaşananların ardından karşılaşmada sürpriz yaşanacağını düşünmüyorum. Napoli ilk yarı kazanır, İlk Yarı 1,5 Gol Üst, 3,5 Üst gibi seçeneklerden dilediğimizi kuponlara yazabiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Fabian Ruiz, Bakayoko, Politano, Lozano, Mertens, Osimhen



AZ Alkmaar: Bizot, Svensson, Wijndal, Hatzidiakos, Martins Indi, Midtso, Koopmeiners, De Wit, Boadu, Gudmundsson, Karlsson



YOUNG BOYS - ROMA



GÖLGE ADAM: UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında Young Boys sahasında Roma'yı konuk edecek. Young Boys sezona istediği gibi başlayamadı. 4 maçta; 2 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Bunun yanında golcü kimliğiyle bildiğimiz Young Boys, bu maçlarda sadece 3 atabildi. İsviçre ekibi için iyi haber ise bu maçlarda sadece 1 gol yemeleri oldu. Roma ise 3 maçtır kaybetmiyor. Juventus maçıyla başlayan 3 maçlık bir mağlup olmama serisi oluşturdular. Bunun yanında son olarak geriye düştükleri maçta Benevento'yu 5-2 ile geçmeyi başardılar. Dzeko sezon başından bu yana ilk kez rakip ağları havalandırdı. Roma bu sezon sadece 1 maçta gol yemedi. Ancak hücumda oldukça iyiler. Roma'nın galibiyeti için açılan oran denenmeye değer. İtalyanlar kazanarak Avrupa'ya galibiyetle başlar.



MUHTEMEL 11'LER



Young Boys: Ballmoos, Lefort, Bürgy, Zesiger, Hefti, Ngamaleu, Sierro, Lustenberger, Fassnacht, Nsame, Meschack Elia



Roma: Lopez, San ton, Kumbulla, Fazio, Peres, Veretout, Villar, Mkhitaryan, Pellegrini Perez, Mayora



LEICESTER - ZORYA



GÖLGE ADAM: UEFA Avrupa Ligi G Grubu ilk maçında Leicester City sahasında Ukrayna ekibi Zorya Luhanks'ı konuk edecek. Ev sahibi ekipte Manchester City galibiyetinin ardından işler yolunda gitmiyor. İç sahada önce West Ham sonrasında da Aston Villa'ya kaybettiler. Bunun yanında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Takımın golcü ismi Vardy'nin durumu ise belirsiz. Zorya ise ligde oynadığı son 4 maçta kaybetmedi. Ligin lokomotifi olan Dinamo Kiev ve Shakhtar ile berabere kaldılar. İngiliz takımları UEFA Avrupa Ligi'nde genelde rotasyonlu kadrolarla sahaya çıkar. Bu maçta da öyle olacaktır. Zorya'nın ilk hedefi savunma olacaktır. Leicester takım olarak 2.5 altı kuponlarda yerini almalı. 1.50 oranıyla haftanın bankolarından biri olarak görüyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Leicester City: Schmeichel; Castagne, Morgan, Evans, Justin; Mendy; Albrighton, Tielemans, Maddison, Perez; Iheanacho



Zorya: Shevchenko; Favorov, Vernydub, Abu Hanna, Leovigildo; Cvek; Kochergin, Nazaryna, Kabaev, Ciganiks; Allahyar Sayyadmanesh



LEVERKUSEN - NICE



GÖLGE ADAM: UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Bayer Leverkusen sahasında Fransız temsilcisi Nice'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, Bundesliga'da çıktığı 4 maçta; 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Konun Nice ise ligde oynadığı son 2 maçında sahadan 6 puanla ayrıldı. Topladıkları 13 puanla 4'üncü sıraya yerleştiler. Konuk ekip bu sezon oynadığı 7 maçın sadece 2'sinde kalesini gole kapatabildi. Leverkusen ise 4 maçta rakip ağları 3 kere sarsabildi. Her zaman dile getiriyorum, Havertz'in gidişi hücum güçlerini neredeyse yarı yarıya düşürdü. Nice formda, Leverkusen de kolay kolay kaybetmiyor. Almanların galibiyetine açılan oran tatmin edici değil. Taraf yerine gole yönelmek mantıklı. Fileler karşılıklı havalanır.



MUHTEMEL 11'LER



Leverkusen: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz - Bellarabi, Wirtz, Kerem Demirbay, Diaby - Alario



Nice: Benitez - Lotomba, Pelmard, Dante, Kamara - Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou - Lopes, Ndoye, Gouiri