UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar belli oldu
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01 Eylül 2023 15:35
Son güncelleme 01 Eylül 2023 16:23
Finali Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023/24 sezonu grup kuraları çekildi.

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri...
A Grubu: Lille, Slovan O. Ljubljana, Klaksvik

B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya, Breidablik

C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D Grubu: Club Brugge,  Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski

F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G Grubu: Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen

H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Trnava, Nordsjaelland



UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:

1. Maç günü: 21 Eylül 2023
2. Maç günü: 5 Ekim 2023
3. Maç günü: 26 Ekim 2023
4. Maç günü: 9 Kasım 2023
5. Maç günü: 30 Kasım 2023
6. Maç günü: 14 Aralık 2023

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