UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar belli oldu

Finali Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023/24 sezonu grup kuraları çekildi.
İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri...
A Grubu: Lille, Slovan O. Ljubljana, Klaksvik
B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya, Breidablik
C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani
D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano
E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki
G Grubu: Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen
H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Trnava, Nordsjaelland
UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:
1. Maç günü: 21 Eylül 2023
2. Maç günü: 5 Ekim 2023
3. Maç günü: 26 Ekim 2023
4. Maç günü: 9 Kasım 2023
5. Maç günü: 30 Kasım 2023
6. Maç günü: 14 Aralık 2023
İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri...
A Grubu: Lille, Slovan O. Ljubljana, Klaksvik
B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya, Breidablik
C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani
D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano
E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki
G Grubu: Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen
H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Trnava, Nordsjaelland
UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:
1. Maç günü: 21 Eylül 2023
2. Maç günü: 5 Ekim 2023
3. Maç günü: 26 Ekim 2023
4. Maç günü: 9 Kasım 2023
5. Maç günü: 30 Kasım 2023
6. Maç günü: 14 Aralık 2023