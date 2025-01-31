Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün'ün NBA kariyerinde ilk kez All-Star seçilmesi, koçu Ime Udoka ve takımın genel menajeri Rafael Stone tarafından övgüyle karşılandı.



Alperen, kariyerinde ilk kez NBA All-Star seçilerek uzun süredir beklediği bir hedefe ulaşmış oldu.



Milli oyuncu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da düzenlenecek 2025 All-Star Maçı'nda mücadele etmek üzere NBA başantrenörleri tarafından seçilen Batı Konferansı yedeklerinden biri olarak duyuruldu.



Alperen, James Harden ve Russell Westbrook'un 2020'de seçilmesinden bu yana All-Star seçilen ilk Rockets oyuncusu olma başarısını da gösterdi.



Rockets yıldızı, bu başarının 2021 NBA Draft gecesinde Oklahoma City tarafından 16. sırada seçilmesinin ardından hedeflediği bir kilometre taşı olduğunu şu sözlerle dile getirdi:.



"Harika hissediyorum. Kendim için de, ülkem için de, ailem için de harika bir gün. Başlangıçta hayalim NBA'e gidebilmekti. Sonra da tabii ki hedefim All-Star olmaktı.



Bu yıl mesele daha çok maç kazanmış olmamızdı. Geçen sezon da harika bir yıl geçirmiştim fakat şu anda bulunduğumuz yerde değildik. Takımın neye ihtiyacı varsa, oyunun her iki tarafında da elimden geleni yapmak; bu yıl kilit noktaydı.



Türkiye'deki hayranlarım ve Houston taraftarları; hepinizi çok seviyorum. Bu işi yapmamın nedenlerinden biri de bu. Beni izleyen, sabaha karşı 4 veya 5'te bana mesaj atan insanlar... Türkiye'de beni izlemek için bu saatlerde uyanıyorlar ve ben de sahada elimden gelenin en iyisini yaparak karşılık veriyorum."



UDOKA VE STONE GURURLU!



Rockets koçu Ime Udoka, Alperen'in Houston'a ilk ulaştığında All-Star potansiyelini gördüğünü şu sözlerle belirtti:



"Hepimiz onunla ve başarısıyla gurur duyuyoruz. Tüm takım onun adına heyecanlı ve çok mutlu. Alpi'nin, Jalen Green'in, Amen Thompson'ın ve draft ettiğimiz diğer çocukların yeteneğini hepiniz görüyorsunuz. Ve bunun güzel tarafı, herkes her gece formda olmamasına rağmen bu başarıya ulaşabilmiş olması."



Genel menajer Stone ise, Alperen'le ilgili düşüncelerini, "Şu anda kendimi düşünmüyorum bile, onun için çok mutluyum. Hayatında çok önemli bir kilometre taşı. Alperen'in büyük bir oyuncu olmak için oldukça motive oluşu, kendisinin muhteşem bir özelliğidir ve bu alanda takdir görmesinden dolayı mutluyum." şeklinde aktardı.



22 yaşındaki Alperen, bu yıl 2021 NBA Draftı'ndan All-Star yedeği olarak seçilen üçüncü oyuncu oldu ve Houston'daki dördüncü yılında NBA kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Batı'da ikinci ve genel sıralamada üçüncü sırada yer alan Rockets için %49,1 şut yüzdesiyle Alperen, 19,1 sayı, 10,4 ribaund ve 5,0 asist ortalamalarına sahip.



2007'de Mehmet Okur'dan sonra All-Star seçilen ikinci Türk oyuncu olmayı da başaran Alperen, ligdeki ilk iki sezonunda All-Star hafta sonu boyunca Yükselen Yıldızlar Maçı'nın bir parçası olmuştu. Üçüncü sezonunda çıkış yaparak Batı Konferansı ön saha oyuncuları arasında All-Star taraftar oylamasında beşinci, oyuncu ve medya oylamasında ise 11. seçildi.



RAKAMLARI AYRI, REKORLARI AYRI



Alperen bu sezon rakamsal olarak birçok bireysel başarıya da imza attı ve geçtiğimiz Salı günü Atlanta Hawks'a karşı alınan galibiyette, kariyerinin ilk 256 maçında 4.000 sayı, 2.000 ribaund ve 1.000 asist barajına ulaşan NBA tarihindeki 16. oyuncu oldu.



20 Ocak'ta Detroit Pistons'a karşı Şengün, NBA tarihinde 1.000 kariyer asistine ulaşan en genç pivot olmasının yanı sıra, sezonun başlarında Chiacgo Bulls ve LA Clippers'a karşı gösterdiği performanslarla Rockets tarihinde üst üste triple-double yapan ilk pivot oldu.



Alperen, kariyerindeki yedi triple-double ile takım tarihinde Clyde Drexler ile birlikte dördüncü sırayı paylaşıyor ve Westbrook'un sekiz triple-double'ından bir performans uzakta yer alıyor.



