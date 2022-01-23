'Üç büyükler' Anadolu'da 3,5 aydır kazanamıyor

Üç büyükler, Anadolu takımlarıyla deplasmanda oynadıkları son 15 maçı kazanamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Anadolu ekipleriyle bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda büyük hüsran yaşadı. Üç büyükler, bu süreçte 3,5 aydır galibiyet dahi alamadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Üç büyükler' Anadolu'da 3,5 aydır kazanamıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2022 12:46
Tarihte görülmemiş bir şekilde Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın şampiyonluk yarışından erken koptuğu bu sezon, üç büyüklerin, Anadolu takımları karşısındaki kabus gibi performansına da sahne oldu.

Zira üç büyükler, Anadolu'da çıktıkları son 15 maçın hiçbirinde kazanamadı. Son galibiyeti ise sarı kırmızılılar tam 112 gün önce aldı. Aslan, Çaykur Rize'yi deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

Toplamda sadece 6 puan aldılar

Bu süreç içerisinde Anadolu'ya en fazla konuk olan takım Fenerbahçe; Beşiktaş ve G.Saray'a göre daha çok puan kaybı yaşadı.

Son olarak dün Sivas'ta 1-1 berabere kalan sarı lacivertliler, 6 maçta kazanamazken, Beşiktaş 5, G.Saray ise 4 müsabakada galibiyet alamadı. Kanarya söz konusu dönem içerisinde 3 puan topladı. Kartal 2 puan aldı. Aslan ise sadece 1 puan alabildi. Üç büyükler böylece söz konusu 15 karşılaşmada toplamda sadece 6 puan kazanabildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.