U21 Basketbol'da duble şampiyonluk!

Türkiye'nin 21 Yaş Altı Kadın ve Erkek 3x3 Basketbol Milli Takımları, Macaristan'da düzenlenen Avrupa-2 organizasyonunu şampiyon olarak tamamladı

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U21 Basketbol'da duble şampiyonluk!
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06 Ağustos 2024 15:25
21 Yaş Altı Kadın ve Erkek 3x3 Basketbol Milli Takımı, Avrupa-2'de 6. durağı şampiyon tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Szolnok kentinde düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, grup maçlarında Almanya'ya karşı 16-14'lük skorla galip gelirken, Çekya'ya uzatmalar sonucu 17-16 mağlup oldu. Milliler, günün final maçını oynamaya hak kazandı.

Final maçında İspanya'yı 18-7 mağlup eden ay-yıldızlılar, günü şampiyon bitirdi.

Erkek Milli Takımı ise grup maçlarında önce İspanya'yı 17-11, sonrasında Romanya'yı 21-10 geçerek günün final maçını oynamaya hak kazandı. Final maçında Çekya'yı 18-9 mağlup eden milli takım, son gün şampiyonu oldu.

Genel puanlamada Kadın Milli Takımı, Milletler Ligi'ni konferans üçüncüsü, Erkek Milli Takımı da konferans dördüncüsü olarak noktaladı.

 

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