21 Yaş Altı Kadın ve Erkek 3x3 Basketbol Milli Takımı, Avrupa-2'de 6. durağı şampiyon tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Szolnok kentinde düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, grup maçlarında Almanya'ya karşı 16-14'lük skorla galip gelirken, Çekya'ya uzatmalar sonucu 17-16 mağlup oldu. Milliler, günün final maçını oynamaya hak kazandı.
Final maçında İspanya'yı 18-7 mağlup eden ay-yıldızlılar, günü şampiyon bitirdi.
Erkek Milli Takımı ise grup maçlarında önce İspanya'yı 17-11, sonrasında Romanya'yı 21-10 geçerek günün final maçını oynamaya hak kazandı. Final maçında Çekya'yı 18-9 mağlup eden milli takım, son gün şampiyonu oldu.
Genel puanlamada Kadın Milli Takımı, Milletler Ligi'ni konferans üçüncüsü, Erkek Milli Takımı da konferans dördüncüsü olarak noktaladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Szolnok kentinde düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, grup maçlarında Almanya'ya karşı 16-14'lük skorla galip gelirken, Çekya'ya uzatmalar sonucu 17-16 mağlup oldu. Milliler, günün final maçını oynamaya hak kazandı.
Final maçında İspanya'yı 18-7 mağlup eden ay-yıldızlılar, günü şampiyon bitirdi.
Erkek Milli Takımı ise grup maçlarında önce İspanya'yı 17-11, sonrasında Romanya'yı 21-10 geçerek günün final maçını oynamaya hak kazandı. Final maçında Çekya'yı 18-9 mağlup eden milli takım, son gün şampiyonu oldu.
Genel puanlamada Kadın Milli Takımı, Milletler Ligi'ni konferans üçüncüsü, Erkek Milli Takımı da konferans dördüncüsü olarak noktaladı.
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