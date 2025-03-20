U20 Milli Takımımız, İtalya'ya mağlup!

UEFA Elit Lig maçında, Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İtalya 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı konuk etti.



Siltaş Yapı Pendilk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya 3-0 kazandı.



İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Thomas Berenbruch, 50. dakikada Maat Daniel Caprini ve 90+1. dakikada Kevin Zeroli kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde galibiyeti bulunmayan ve üst üste 4. mağlubiyetini alan Milli Takımımız, 2 puanla son sırada konumlandı.



Üst üste 3. galibiyetini alan İtalya ise 13 puana yükseldi ve 2. sıraya yerleşti.



Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 25 Mart Salı günü U20 Elit Lig son maçında Romanya'ya konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 20 Yaş Altı Elit Lig müsabakasında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.



Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında İtalya, 38. dakikada Berenbruch'ün golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan İtalya, 50. dakikada Caprini'yle farkı 2'ye çıkardı.



Müsabakanın uzatma dakikalarında soldan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kevin, yakın mesafeden sert bir şutla maçın skorunu tayin etti: 0-3.



6. maçında 4. mağlubiyetini alan 20 Yaş Altı Milli Takımı, 2 puanda kaldı. İtalya ise puanını 13'e yükseltti.



