U-18 Hentbol Milli Takımı farklı kaybetti

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Estonya'ya 33-24 mağlup oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Zubri kentinde Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 13-18 geride tamamlayan milli takım, karşılaşmayı da 33-24 kaybetti.



Elemelerde ilk maçında Çekya'ya da 32-30 mağlup olan 18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, aynı salonda 7 Ocak Pazar Günü (yarın) TSİ 21.00'de Ukrayna ile karşılaşacak.





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