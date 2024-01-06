U-18 Hentbol Milli Takımı farklı kaybetti

Hentbol 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde U-18 Milli Takımı, Estonya'ya 33-24 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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U-18 Hentbol Milli Takımı farklı kaybetti
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06 Ocak 2024 23:19
18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Estonya'ya 33-24 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Zubri kentinde Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 13-18 geride tamamlayan milli takım, karşılaşmayı da 33-24 kaybetti.

Elemelerde ilk maçında Çekya'ya da 32-30 mağlup olan 18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, aynı salonda 7 Ocak Pazar Günü (yarın) TSİ 21.00'de Ukrayna ile karşılaşacak.

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