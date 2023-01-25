Tuzlaspor, Muhammed Bayır'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor, Gençlerbirliği'nden sol bek Muhammed Bayır'ı transfer ettiğini duyurdu.
Tuzlaspor Kulübünün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda, "Tuzlaspor'umuz Gençlerbirliği'nden tecrübeli sol bek Muhammed Bayır'ı transfer etmiştir. Sezonun 2. yarısında hedefe doğru hoş geldin Muhammed." ifadelerine yer verildi.
Muhammed Bayır, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 1. Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.
Tuzlaspor Kulübünün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda, "Tuzlaspor'umuz Gençlerbirliği'nden tecrübeli sol bek Muhammed Bayır'ı transfer etmiştir. Sezonun 2. yarısında hedefe doğru hoş geldin Muhammed." ifadelerine yer verildi.
Muhammed Bayır, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 1. Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.
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