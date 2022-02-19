Tuzla ve Kocaeli, puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'de 26. haftasında Tuzlaspor, Kocaelispor'u ağırladı. Mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tuzla ve Kocaeli, puanları paylaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 21:01
Spor Toto 1. Lig'de 26. haftasında Tuzlaspor, Kocaelispor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı 

Geçen hafta 9 kişi kalmasına rağmen Bursaspor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Tuzlaspor, bu maçın ardından 31 puanla 10. sırada yer aldı. 7 haftalık galibiyet hasretine geçen hafta son veren Kocaelispor ise bu skorun ardından 28 puanla 14. sırada konumlandı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emir Eray Eyisoy, Emrah Ünal

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 66 Ahmet Yazar), Çekdar Orhan (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Safa Kınalı (Dk. 79 Onat Kutay Kurt), Ezeh (Dk. 88 Metincan Cici)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Berkay Dabanlı, Atila Turan, Mandjeck, İlyas Kubilay Yavuz, Kolovos (Dk. 68 Mehmet Taş), Rasheed (Dk. 68 Diop), Benhur Keser, Gueye

Sarı kartlar: Dk. 14 Diack, Dk. 34 Mustafa Emre Can, Dk. 90+2 Emre Koyuncu (Tuzlaspor), Dk. 50 Mandjeck, Dk. 55 Mazlum Demir (Kocaelispor)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.