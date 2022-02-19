Spor Toto 1. Lig'de 26. haftasında Tuzlaspor, Kocaelispor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı



Geçen hafta 9 kişi kalmasına rağmen Bursaspor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Tuzlaspor, bu maçın ardından 31 puanla 10. sırada yer aldı. 7 haftalık galibiyet hasretine geçen hafta son veren Kocaelispor ise bu skorun ardından 28 puanla 14. sırada konumlandı.



Stat: Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emir Eray Eyisoy, Emrah Ünal



Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 66 Ahmet Yazar), Çekdar Orhan (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Safa Kınalı (Dk. 79 Onat Kutay Kurt), Ezeh (Dk. 88 Metincan Cici)



Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Berkay Dabanlı, Atila Turan, Mandjeck, İlyas Kubilay Yavuz, Kolovos (Dk. 68 Mehmet Taş), Rasheed (Dk. 68 Diop), Benhur Keser, Gueye



Sarı kartlar: Dk. 14 Diack, Dk. 34 Mustafa Emre Can, Dk. 90+2 Emre Koyuncu (Tuzlaspor), Dk. 50 Mandjeck, Dk. 55 Mazlum Demir (Kocaelispor)









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