Tuttur.com ile maç önü: Villarreal - Valencia

La Liga'nın 6. haftasında Villarreal ile Valencia kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Villarreal - Valencia
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18 Ekim 2020 06:43
İspanya La Liga'nın 6. hafta karşılaşmasında Villarreal ile Valencia karşı karşıya geliyor. İki takım da kazanmak için tüm kozlarını sahaya yansıtacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Valencia'yı konuk ettiği son üç La Liga maçında da kalesini gole kapatan Villarreal (2G 1B), en üst lig seviyesinde rakibine karşı en uzun serisini yakaladı.

- La Liga'da çıktığı son 13 dış saha maçının sadece birini kazanabilen Valencia (3B 9M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (1-0 vs Real Sociedad).

- Bu sezon La Liga'da rakiplerine en fazla şut çekme imkanı veren takım Valencia (87).

- Bu sezon Villarreal'in attığı altı La Liga golü de Gerard Moreno ve Paco Alcacer'den geldi (üçer gol).

- Valencia forveti Maxi Gomez, Villarreal'e rakip olduğu son dört La Liga maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).

EKSİKLER, CEZALILAR

Villarreal: Moreno, Chakla, Estupinan

Valencia: Mangala, Escudero, Kondogbia

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Asenjo; Mario, Pau Torres, Albiol, Pedraza; Trigueros, Iborra, Parejo; Chukwueze, Alcacer, Moi.
Valencia: Jaume; Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya; Soler, Wass, Racic, Guedes; Manu Vallejo, Maxi Gomez.



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