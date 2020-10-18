Tuttur.com ile maç önü: Villarreal - Valencia

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MUHTEMEL 11'LER

İspanya La Liga'nın 6. hafta karşılaşmasında Villarreal ile Valencia karşı karşıya geliyor. İki takım da kazanmak için tüm kozlarını sahaya yansıtacak.- Valencia'yı konuk ettiği son üç La Liga maçında da kalesini gole kapatan Villarreal (2G 1B), en üst lig seviyesinde rakibine karşı en uzun serisini yakaladı.- Bu sezon La Liga'da rakiplerine en fazla şut çekme imkanı veren takım Valencia (87).- Valencia forveti Maxi Gomez, Villarreal'e rakip olduğu son dört La Liga maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).Moreno, Chakla, EstupinanMangala, Escudero, KondogbiaAsenjo; Mario, Pau Torres, Albiol, Pedraza; Trigueros, Iborra, Parejo; Chukwueze, Alcacer, Moi.Jaume; Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya; Soler, Wass, Racic, Guedes; Manu Vallejo, Maxi Gomez.