Tuttur.com ile maç önü: Villarreal - Valencia

İspanya La Liga'nın 6. hafta karşılaşmasında Villarreal ile Valencia karşı karşıya geliyor. İki takım da kazanmak için tüm kozlarını sahaya yansıtacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Valencia'yı konuk ettiği son üç La Liga maçında da kalesini gole kapatan Villarreal (2G 1B), en üst lig seviyesinde rakibine karşı en uzun serisini yakaladı.
- La Liga'da çıktığı son 13 dış saha maçının sadece birini kazanabilen Valencia (3B 9M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (1-0 vs Real Sociedad).
- Bu sezon La Liga'da rakiplerine en fazla şut çekme imkanı veren takım Valencia (87).
- Bu sezon Villarreal'in attığı altı La Liga golü de Gerard Moreno ve Paco Alcacer'den geldi (üçer gol).
- Valencia forveti Maxi Gomez, Villarreal'e rakip olduğu son dört La Liga maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Villarreal: Moreno, Chakla, Estupinan
Valencia: Mangala, Escudero, Kondogbia
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Asenjo; Mario, Pau Torres, Albiol, Pedraza; Trigueros, Iborra, Parejo; Chukwueze, Alcacer, Moi.
Valencia: Jaume; Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya; Soler, Wass, Racic, Guedes; Manu Vallejo, Maxi Gomez.
Tuttur.com'da Villarreal - Valencia maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Valencia'yı konuk ettiği son üç La Liga maçında da kalesini gole kapatan Villarreal (2G 1B), en üst lig seviyesinde rakibine karşı en uzun serisini yakaladı.
- La Liga'da çıktığı son 13 dış saha maçının sadece birini kazanabilen Valencia (3B 9M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (1-0 vs Real Sociedad).
- Bu sezon La Liga'da rakiplerine en fazla şut çekme imkanı veren takım Valencia (87).
- Bu sezon Villarreal'in attığı altı La Liga golü de Gerard Moreno ve Paco Alcacer'den geldi (üçer gol).
- Valencia forveti Maxi Gomez, Villarreal'e rakip olduğu son dört La Liga maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Villarreal: Moreno, Chakla, Estupinan
Valencia: Mangala, Escudero, Kondogbia
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Asenjo; Mario, Pau Torres, Albiol, Pedraza; Trigueros, Iborra, Parejo; Chukwueze, Alcacer, Moi.
Valencia: Jaume; Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya; Soler, Wass, Racic, Guedes; Manu Vallejo, Maxi Gomez.