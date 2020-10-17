Tuttur.com ile maç önü: Inter - Milan

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MUHTEMEL 11'LER

İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Inter ile Milan karşı karşıya geliyor. Dev derbide iki takım da kazanmak için tüm kozlarını oynayacak.- Milan'ı Serie A'da dört maçtır mağlup eden Inter, bu karşılaşmadan galip ayrılırsa derbi tarihindeki en uzun serisini egale edecek (1979-1983 arasında 5 maç).- Milan, Serie A tarihinde 1400 galibiyet alan üçüncü takım olmak için sahaya çıkıyor (diğerleri Juventus & Inter).- Antonio Conte, Inter tarihinde Milan ile resmi maçlarda oynadığı ilk üç derbiyi kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.Sensi, Vecino, Alexis Sanchez, Skriniar, Young, Gagliardini ve NainggolanGabbia, Duarte, Musacchio, RebicHandanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro MartinezDonnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Castillejo; Ibrahimovic