Tuttur.com ile maç önü: Inter - Milan

İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Inter ile Milan karşı karşıya geliyor. Dev derbide iki takım da kazanmak için tüm kozlarını oynayacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Milan'ı Serie A'da dört maçtır mağlup eden Inter, bu karşılaşmadan galip ayrılırsa derbi tarihindeki en uzun serisini egale edecek (1979-1983 arasında 5 maç).
- Inter'e rakip olduğu son dokuz Serie A maçını kazanamayan Milan (3B 6M), rakibine karşı en fazla 10 maçlık bir galibiyet hasreti yaşamıştı (ilk 10 maç).
- Milan, Serie A tarihinde 1400 galibiyet alan üçüncü takım olmak için sahaya çıkıyor (diğerleri Juventus & Inter).
- Milan formasıyla Inter'e rakip olduğu dört Serie A maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Zlatan Ibrahimovic (4 gol & 1 asist), bu karşılaşmaların üçünden mağlup ayrıldı.
- Antonio Conte, Inter tarihinde Milan ile resmi maçlarda oynadığı ilk üç derbiyi kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.
EKSİKLER, CEZALILAR
Inter: Sensi, Vecino, Alexis Sanchez, Skriniar, Young, Gagliardini ve Nainggolan
Milan: Gabbia, Duarte, Musacchio, Rebic
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Castillejo; Ibrahimovic
Tuttur.com'da Inter - Milan maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Milan'ı Serie A'da dört maçtır mağlup eden Inter, bu karşılaşmadan galip ayrılırsa derbi tarihindeki en uzun serisini egale edecek (1979-1983 arasında 5 maç).
- Inter'e rakip olduğu son dokuz Serie A maçını kazanamayan Milan (3B 6M), rakibine karşı en fazla 10 maçlık bir galibiyet hasreti yaşamıştı (ilk 10 maç).
- Milan, Serie A tarihinde 1400 galibiyet alan üçüncü takım olmak için sahaya çıkıyor (diğerleri Juventus & Inter).
- Milan formasıyla Inter'e rakip olduğu dört Serie A maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Zlatan Ibrahimovic (4 gol & 1 asist), bu karşılaşmaların üçünden mağlup ayrıldı.
- Antonio Conte, Inter tarihinde Milan ile resmi maçlarda oynadığı ilk üç derbiyi kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.
EKSİKLER, CEZALILAR
Inter: Sensi, Vecino, Alexis Sanchez, Skriniar, Young, Gagliardini ve Nainggolan
Milan: Gabbia, Duarte, Musacchio, Rebic
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Castillejo; Ibrahimovic