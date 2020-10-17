Tuttur.com ile maç önü: Inter - Milan

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter ile Milan derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Inter - Milan
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17 Ekim 2020 08:30
İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Inter ile Milan karşı karşıya geliyor. Dev derbide iki takım da kazanmak için tüm kozlarını oynayacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Milan'ı Serie A'da dört maçtır mağlup eden Inter, bu karşılaşmadan galip ayrılırsa derbi tarihindeki en uzun serisini egale edecek (1979-1983 arasında 5 maç).

- Inter'e rakip olduğu son dokuz Serie A maçını kazanamayan Milan (3B 6M), rakibine karşı en fazla 10 maçlık bir galibiyet hasreti yaşamıştı (ilk 10 maç).

- Milan, Serie A tarihinde 1400 galibiyet alan üçüncü takım olmak için sahaya çıkıyor (diğerleri Juventus & Inter).

- Milan formasıyla Inter'e rakip olduğu dört Serie A maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Zlatan Ibrahimovic (4 gol & 1 asist), bu karşılaşmaların üçünden mağlup ayrıldı.

- Antonio Conte, Inter tarihinde Milan ile resmi maçlarda oynadığı ilk üç derbiyi kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.

EKSİKLER, CEZALILAR

Inter: Sensi, Vecino, Alexis Sanchez, Skriniar, Young, Gagliardini ve Nainggolan

Milan: Gabbia, Duarte, Musacchio, Rebic

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Castillejo; Ibrahimovic



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