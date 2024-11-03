Türkiye Yüzme Federasyonunda Erkan Yalçın tekrar başkan seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına yeniden Erkan Yalçın seçildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Türkiye Yüzme Federasyonunda Erkan Yalçın tekrar başkan seçildi
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03 Kasım 2024 12:57
Türkiye Yüzme Federasyonu 6'ıncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Erkan Yalçın başkanlık seçime tek aday olarak girdi.

Denetim kurulu raporlarının ibra edildiği Türkiye Yüzme Federasyonu 6'ıncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'na, 300 delegeden 208'i katıldı.

3 oyun geçersiz sayıldığı Türkiye Yüzme Federasyonu seçiminde Yalçın, 205 delegenin oyunu alarak tekrar 4 yıllığına başkan seçildi.

Yüzme Federasyonunda yeniden 4 yıllığına başkan seçilen Erkan Yalçın'ın yönetiminde;

Süleyman Şahin, Fatih Sezer, Zeynep Demir, İrfan Özdemir, Hakan Yıldız, Güven Duvan, Umut Gözen, Ufuk Çıplak, Semih Karagöz ve Yüksel Seçkin Saruhan yer aldı.

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