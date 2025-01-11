Türkiye Salon Kürek Şampiyonası yapıldı

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası (Ergometre), İstanbul'da yapıldı.



Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tuzla Deniz Harp Okulu'nda gerçekleştirilen şampiyonada aynı zamanda 2025 yılının da ilk kupaları verildi.



13 farklı şehirdeki 40 kulüpten 237'si kadın 642 sporcunun yarıştığı organizasyonda Fenerbahçe; büyük erkekler, büyük kadınlar, 23 yaş altı erkekler, 19 yaş altı kadınlar, 17 yaş altı erkekler ve 15 yaş altı kadınlarda şampiyonluğa uzandı.



Galatasaray ise 23 yaş altı kadınlar, 19 yaş altı erkekler ve 15 yaş altı erkeklerde şampiyonluk elde etti. 17 yaş altı kadınlar kategorisinde de Orta Doğu Teknik Üniversitesi şampiyon oldu.



Para kürek yarışlarında 7 sporcu, PR2 ve PR3 kategorilerinde mücadele etti. PR2 erkeklerde Yiğit Doğukan Bozkurt, PR3 erkeklerde ise Muharrem Dakın altın madalya kazandı. PR3 kadınlarda da Yurdagül Dinanet birinciliği elde etti.



