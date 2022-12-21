Türkiye, Paris Olimpiyatları'nda atletizmde 48 branşta yer alacak

Türkiye Atletizm Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde toplam 48 branşta yarışmanın planlandığını duyurdu.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, atletizmde en önemli hedef olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na 19 ay kala katılım yönergesi ve takviminin belirlendiği belirtildi.



İlan edilen yönergede, katılım şartları, kota sürecinin takvimi, direkt katlım barajları ve diğer teknik detayların bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"World Athletics, 2024 yazında Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunları için kota takvimi ve yönergesini ilan etti. Paris 2024'te atletizmde toplam 48 branşta yarışma planlanırken, yürüyüşte 50 kilometre kaldırıldı ve yerine bir erkek ve bir kadın atletin mücadele vereceği 35 kilometre karışık takım müsabakası eklendi. 35 kilometre karışık takımla Tokyo 2020'de yapılan 4×400 karışık takım bayrak yarışı da programda yer aldı. Maraton, yol yarışları, çoklu branşlar ve 10 bin metre haricindeki tüm branşlarda baraj geçme süreci 1 Temmuz 2023'te başlayıp, 30 Haziran 2024'te sona erecek. Katılım listesi, son olimpiyat ve dünya şampiyonasında uygulandığı gibi direkt baraj geçmenin yanı sıra dünya sıralamasından verilecek olan vizelerle tamamlanacak."





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