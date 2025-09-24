24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
0-132'
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Türkiye, olimpiyat yolunda genç hokeycilere odaklanıyor

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 2026 yılında Senegal'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini ifade etti.

calendar 24 Eylül 2025 13:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye, olimpiyat yolunda genç hokeycilere odaklanıyor
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 2026 yılında Senegal'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Bir organizasyon için Kırklareli'ne gelen Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat yolunun zorlu bir süreç olduğunu belirtti.

Çakır, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için yoğun şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, "Başarabileceğimize inanıyoruz. Gerçekçi hedeflerin peşindeyiz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları yol haritamızda ancak bakanlığımıza ilettim, 2032 için daha gerçekçi hedeflerimiz var. Gençlik Olimpiyatları'nda iki kez son maçlarda elendik. Öncelikli hedefimiz 16 yaş altı kategorisinde Gençlik Olimpiyatları." diye konuştu.


- "Hokey öyküsü yazmak istiyorsak topyekun hareket etmeliyiz"

Türkiye'de sporcu sayısını artırmayı amaçladıklarını belirten Mustafa Çakır, altyapıyı destekleyerek Türk hokeyini dünyada marka haline getirmek istediklerini dile getirdi.

Sürdürülebilirlik için altyapının önemine dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Bu hedefe ulaşabilirsek kısa vadede o sporcu topluluğunu 14 yaş altı ile destekleyip olimpiyatlara gidecek yeni nesli yetiştirebiliriz. Bu, elimizdeki 18 yaş altı, 21 yaş altı veya büyük takım oyuncularını değersiz kıldığımız anlamına gelmiyor. Onlarda da hedeflerimiz var ancak sürdürülebilir başarı için önce altyapıyı güçlendirmeliyiz. Eğer hokey öyküsü yazmak istiyorsak, topyekun hareket etmek zorundayız."

