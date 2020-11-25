Türkiye Kupası'nda bir sürpriz daha: Hatayspor elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Hatayspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. 2-2 biten maçta penaltılar sonucunda turu geçen taraf Karacabey oldu.



Karşılaşmada Hatayspor'un golleri; 25. dakikada Soner Örnek ve 81. dakikada Akintola kaydetti. Karacabey'in golleri ise 19. dakikada Temel Taşkın ve 63. dakikada Ömer Çetinbaş kaydetti.



90 dakikası 2-2 biten maçın uzatma bölümünde gol ise olmadı.



Penaltı vuruşlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Hatay'ı eleyerek 5. tura yükseldi.



