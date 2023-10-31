Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları oynanmaya başladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 yenen Kasımpaşa, 4. tura adını yazdırdı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burhaniye Belediyespor'u 4-2 yenerek 4. tura yükseldi.
Manisa FK ise konuk ettiği Pazarspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda ağırladığı Bölgesel Amatör Lig ekibi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni normal süresi 3-3 biten maçın uzatmalarında 4-3 yenerek tur atladı.
TFF 3. Lig ekibi Muş 1984 de 2. Lig ekibi Hes İlaç Afyonspor'u 3-1 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 yenen Kasımpaşa, 4. tura adını yazdırdı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burhaniye Belediyespor'u 4-2 yenerek 4. tura yükseldi.
Manisa FK ise konuk ettiği Pazarspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda ağırladığı Bölgesel Amatör Lig ekibi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni normal süresi 3-3 biten maçın uzatmalarında 4-3 yenerek tur atladı.
TFF 3. Lig ekibi Muş 1984 de 2. Lig ekibi Hes İlaç Afyonspor'u 3-1 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.